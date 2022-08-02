Продюсер Лавров: Ротару никогда не покинет Украину

В последнее время ходят слухи, что певица София Ротару может навсегда уехать за границу. Поговаривают, что артистка собирается поселиться в Италии или в Болгарии.

Однако музыкальный продюсер Сергей Лавров в такие слухи не верит, и называет их просто досужими домыслами. Он уверен, что в планах Ротару нет покупки заграничной недвижимости для последующего проживания.

Мало того, Лавров убеждён, что Ротару никогда не уедет из Украины, потому что 74-летнюю артистку слишком многое связывает с этой страной.

Продюсер напомнил, что на Украине у Ротару есть дом, близкие друзья, любимая собака, там похоронены её отец и мать, и это та самая надёжная связь, разорвать которую просто так у певицы не получится.

"Она думает купить недвижимость эту уже миллион лет. Она и в Лондоне хотела купить, когда там внучка обучалась, потом они смотрели дом в Италии. София Ротару не даёт интервью уже около 30 лет. Всё, что появляется в прессе, говорят от третьего лица, а не от её имени. Это слухи, не подтверждённые ничем. Ну куда она уедет? Никогда она не уедет из Украины", — сказал Лавров в беседе с порталом BLITZ+.