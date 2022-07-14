Бывший директор Ротару объяснила критику певицы на Украине эффектом бумеранга

С тех пор, как началась российская спецоперация на Украине, певица София Ротару перестала появляться на публике и исчезла из интернет-пространства.

Соотечественникам Ротару не понравилась сдержанность артистки, они посчитали, что она их предала.

Бывший директор артистки Ольга Коняхина высказалась по поводу критики знаменитости. По её мнению, происходящее с Ротару хорошо иллюстрирует поговорку "Что посеешь, то и пожнёшь".

"Вы меня ее еще защищать попросите. Пусть себе живет и процветает там, где хочет и как хочет. Эффект бумеранга никто не отменял", — сказала Коняхина.

Ранее продюсер Павел Рудченко напомнил общественности о проукраинской позиции Ротару, которую она высказывала ещё до начала спецоперации, когда Крым вернулся в состав России, отметив, что после высказываний о полуострове артистке будет трудно вернуть любовь российских зрителей.