С тех пор, как началась российская спецоперация на Украине, певица София Ротару перестала появляться на публике и исчезла из интернет-пространства.
Соотечественникам Ротару не понравилась сдержанность артистки, они посчитали, что она их предала.
Бывший директор артистки Ольга Коняхина высказалась по поводу критики знаменитости. По её мнению, происходящее с Ротару хорошо иллюстрирует поговорку "Что посеешь, то и пожнёшь".
"Вы меня ее еще защищать попросите. Пусть себе живет и процветает там, где хочет и как хочет. Эффект бумеранга никто не отменял", — сказала Коняхина.
Ранее продюсер Павел Рудченко напомнил общественности о проукраинской позиции Ротару, которую она высказывала ещё до начала спецоперации, когда Крым вернулся в состав России, отметив, что после высказываний о полуострове артистке будет трудно вернуть любовь российских зрителей.
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Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.