Михеева рассказала о гастролях "Вечернего Урганта" в Европе

Артистка Алла Михеева, отвечающая за рубрику "Острый репортаж" на шоу "Вечерний Ургант", высказалась по поводу планов ведущего передачи Ивана Урганта и его команды дать ряд концертов в Европе, о которых было давно объявлено.

Михеева уточнила, что выступления "Вечернего Урганта" действительно должны были состояться в нескольких странах Европы, но запланированные гастроли были перенесены после того, как РФ начала спецоперацию на Украине. А в ближайшие дни европейских выступлений "Вечернего Урганта" точно ждать не стоит, отметила журналистка.

В связи в текущей ситуацией соведущая Урганта посоветовала всем быть бдительными, и не верить тем, кто обещает билеты на шоу одной из самых популярных программ на российском ТВ.

"Мне иногда пишут в соцсети жители Германии: правда ли, что у программы будут гастроли. Скажу сразу — это неправда. Не попадайтесь на уловки мошенников, берегите себя и тщательнее проверяйте информацию", — порекомендовала Михеева.

Журналистка рассказала, что недавно передача отметила свой день рождения, в мероприятии принял участие сам Иван Ургант, произнёсший там, по словам Михеевой, проникновенную речь.