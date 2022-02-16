Алёна Апина после пластической операции: "Я скорректировала фигуру и горжусь"

Исполнительница хита "Электричка" Алёна Апина перекроила свою фигуру с помощью пластической хирургии и показала результат преобразований.

Алёна Апина

Свою фигуру, которую дала ей природа, 57-летняя певица пренебрежительно назвала "пеньком". Природные данные она постаралась улучшить с помощью липосакции и абдоминопластики.

"Не от того, что мне хочется показать, какая у меня задница, или, что я такая вся крутая, нет. Я очень хочу дать посыл за кадр, сказать: "Ребят, в 50+ жизнь не заканчивается!"… Чтобы опять же не обрастать слухами, я сразу поставила перед фактом: да, ребята, я пользуюсь услугами современной медицины", — сказала Апина в программе "Светская хроника".

Экс-солистка группы "Комбинация" уверена, что пластическая хирургия позволяет звёздам стареть красиво и противостоять необратимым биологическим процессам.

Начала своё преображение звезда 90-х с подтяжек лица.

"Я всю жизнь хотела тонкую талию, такую красивую попу — не как у Кардашьян, а хоть что-то чтобы было! Я думаю, ну когда, как не сейчас, этим заняться? Да, я скорректировала свою фигуру и очень так горжусь", — завила исполнительница хита "Бухгалтер".

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