Алёна Апина впервые появилась на публике после пластической операции

Алёна Апина предстала преображённой на светском мероприятии. Певица призналась, что давно вынашивала планы обратиться за помощью к пластическому хирургу.

Алёна Апина

Исполнительница хита "Электричка" объяснила, что всегда мечтала подкорректировать фигуру. Лишь в 57 лет артистка решилась на хирургическое вмешательство.

"Поменять фигуру было мечтой с молодости, и только сейчас, спустя десятки лет, я обратилась к хирургу. Дело в том, что у меня нестандартная фигура: никогда не было бёдер, талии. Я не была рада своему отражению в зеркале. И вот я решила воспользоваться новой технологией, которая называется структурирование", — цитирует слова Апиной "Комсомольская правда".

Певица отметила, что довольна результатом работы пластических хирургов, которые помогли ей скорректировать тело в области талии и ягодиц. Звезда 90-х рассказала, что раньше делала блефаропластику (хирургическая операция, в ходе которой устраняются возрастные изменения век, меняется форма и разрез глаз).

"Не буду лукавить, что моя внешность — это природа. Невозможно в 50 выглядеть на 30 и отрицать какие-либо вмешательства извне", — объяснила артистка.

Ранее публика восхитилась фигурой Апиной в купальнике. Поклонники исполнительницы отмечали, что она отлично выглядит.

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