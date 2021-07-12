Помолодевшая Апина продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

Исполнительница хитов "Электричка" и "Эх, Лёха, Лёха" Алёна Апина впечатлила поклонников своим моложавым образом.

Алёна Апина

Звезда 90-х Алёна Апина пожаловалась подписчикам на отмену своих концертов в Анапе и Геленджике.

"Я уже практически стояла одной ногой на трапе самолёта, когда мне сообщили что поездка отменяется!" — негодует певица, обвиняя в непрофессионализме тех, кто взялся за организацию её выступления и провалил дело.

При этом артистка не упустила возможности отдохнуть на побережье Чёрного моря.

"Обломилось мне морюшко наше Чёрное!" — посетовала певица и опубликовала снимок в красивом сплошном купальнике.

Фолловеры обратили внимание на то, в какой прекрасной физической форме находится певица.

"Алена, тебе не 53, а 33"; "Отличная фигура получилась!"; "Алена, потрясающе выглядите! Фигурка — супер!" — наперебой хвалили Апину в Сети.

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