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Автор Елена Былкина

Агурбаш со слезами на глазах пожаловалась на подлость Кудрявцевой

Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Верасы" Анжелика Агурбаш рассказала, как Лера Кудрявцева "подставила ей ножку". Певица не ожидала такой подлости от звезды ТВ.

Анжелика Агурбаш
Анжелика Агурбаш

Агурбаш стала гостьей программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Певица не ждала подвоха, однако в итоге встреча закончилась обидой и разочарованием.

Артистка из Белоруссии назвала поступок Кудрявцевой "наглым и бессовестным". Агурбаш рассказала, что звезда ТВ вынесла наружу всю "грязь" её личной жизни в эфире своего шоу.

51-летняя певица, по её словам, просила Кудрявцеву быть деликатной. Агурбаш собиралась рассказать зрителям что-нибудь хорошее и позитивное, а в итоге ей пришлось краснеть из-за погоней авторов шоу за дешёвыми сенсациями.

"Я по-человечески просила Леру, чтобы не было никакой грязи, потому что в передаче снимаются прежде всего мои дети. И она лично мне это обещала. Но то, что в итоге я увидела в эфире, конечно, меня повергло в ступор. Я не понимаю, как можно так нагло поступать с людьми, бессовестно!" — цитирует слова Анжелики Агурбаш издание BLITZ +.

Артистку такая подлость довела до слёз. Она пыталась остановить беседу, когда понимала, что разговор становится неприемлемым. Она всё же закончила съёмки и понадеялась на порядочность Кудрявцевой. Надежды исполнительницы не оправдались.

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Анжелика Агурбаш - Я Буду Жить Для Тебя (With English translation)
Автор: Елена Былкина
Темы лера кудрявцева
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Агурбаш со слезами на глазах пожаловалась на подлость Кудрявцевой
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