Анжелика Агурбаш рассказала о своём допросе в полиции

Певицу, которую разыскивают в Белоруссии за оскорбление Лукашенко, допросили в московском отделе полиции. Власти соседнего государства настаивают на экстрадиции артистки. На родите Анжелике Агурбаш грозит 15 лет лишения свободы.

Пока исполнительница избежала передачи белорусским властям, однако правоохранительные органы России постоянно держат женщину в напряжении.

Вчера в СМИ появилась информация о задержании 51-летней артистки. Информация была не совсем точна, так как Агурбаш сама явилась в полицию по повестке.

"Я приезжала в отделение сама, без всяких задержаний. Меня вызвали, чтобы ознакомить с материалами дела, которые прислали из Беларуси. Лукашенко Александр Григорьевич никак не может успокоиться. И, помимо запроса экстрадиции, из МВД Беларуси в МВД России были отправлены документы на мой межгосударственный розыск. Меня обвиняют по тем же статьям (о разжигании социальной вражды и розни и о публичном оскорблении президента — прим. ред.), все так же требуют моего ареста и передачи белорусским властям. Но со мной все в порядке, я всего лишь написала объяснительную, что не согласна с обвинениями", — цитирует слова певицы "СтарХит".

Артистке не могут простить её смелых высказываний. Она назвала события, происходящие в Белоруссии, беззакониями и обвинила в этом Александра Лукашенко.

Уверенность в себе Анжелике прибавляет то, что она является гражданкой России.

"Визит в отделение был формальностью в рамках межгосударственных соглашений. Но тем не менее это все равно неприятные эмоции и ощущения. Мне просто не дают спокойно жить", — пожаловалась артистка.

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