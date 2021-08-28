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Анжелика Агурбаш рассказала о своём допросе в полиции

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певицу, которую разыскивают в Белоруссии за оскорбление Лукашенко, допросили в московском отделе полиции. Власти соседнего государства настаивают на экстрадиции артистки. На родите Анжелике Агурбаш грозит 15 лет лишения свободы.

Анжелика Агурбаш рассказала о своём допросе в полиции

Пока исполнительница избежала передачи белорусским властям, однако правоохранительные органы России постоянно держат женщину в напряжении.

Вчера в СМИ появилась информация о задержании 51-летней артистки. Информация была не совсем точна, так как Агурбаш сама явилась в полицию по повестке.

"Я приезжала в отделение сама, без всяких задержаний. Меня вызвали, чтобы ознакомить с материалами дела, которые прислали из Беларуси. Лукашенко Александр Григорьевич никак не может успокоиться. И, помимо запроса экстрадиции, из МВД Беларуси в МВД России были отправлены документы на мой межгосударственный розыск. Меня обвиняют по тем же статьям (о разжигании социальной вражды и розни и о публичном оскорблении президента — прим. ред.), все так же требуют моего ареста и передачи белорусским властям. Но со мной все в порядке, я всего лишь написала объяснительную, что не согласна с обвинениями", — цитирует слова певицы "СтарХит".

Артистке не могут простить её смелых высказываний. Она назвала события, происходящие в Белоруссии, беззакониями и обвинила в этом Александра Лукашенко.

Уверенность в себе Анжелике прибавляет то, что она является гражданкой России.

"Визит в отделение был формальностью в рамках межгосударственных соглашений. Но тем не менее это все равно неприятные эмоции и ощущения. Мне просто не дают спокойно жить", — пожаловалась артистка.

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Певица Анжелика Агурбаш доставлена в московский отдел полиции
Автор: Елена Былкина
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Разыскиваемую в Белоруссии певицу Агурбаш задержали в Москве

В Белоруссии Анжелика Агурбаш объявлена в розыск за разжигание социальной вражды и публичное оскорбление президента Александра Лукашенко. Ранее артистка обращалась к Владимиру Путину с просьбой защитить белорусский народ. Певицу, скрывавшую в России от преследования, по сообщению Telegram-канала "112", задержали московские силовики.

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