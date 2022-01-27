Елена Ваенга не на шутку испугалась, когда в её квартиру через окно вторгся неизвестный.
Исполнительница хита "Снова стою одна" Елена Ваенга была шокирована, когда услышала стук в окно. Всё было бы ничего, если бы певица не жила на четвёртом этаже многоквартирного дома.
В страхе и ужасе артистка приблизилась к окну и увидела за стеклом мужчину, который висел на верёвке. К счастью, ночной вторженец оказался не опасен. Незваный гость лишь протянул певице пакет с подарком и лаконично поздравил опешившую артистку с днём рождения. 25 января Елене исполнилось 45 лет.
Всё происходящее домочадцы Ваенги снимали на видео.
"Я всё видела в жизни, но такого ещё нет", — призналась юбилярша.
Содержимое пакета оказалось за кадром. Упаковку только венчала надпись — Dior.
Подписчики Ваенги оценили необычный сюрприз с ночным проникновением через окно. Подписчики предположили, что оригинальный спектакль организовал для певицы её супруг — Роман Садырбаев.
"Мне кажется это Рома организовал";
"Роман снимает реакцию? Возможно именно он и замутил всё это. Елена, с днем рождения! Чудес и приятных неожиданностей почаще", — писали в Сети.
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