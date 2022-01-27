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Автор Елена Былкина

К Елене Ваенге в окно многоэтажного дома постучался ночной гость

Шоу-бизнес

Елена Ваенга не на шутку испугалась, когда в её квартиру через окно вторгся неизвестный.

К Елене Ваенге в окно многоэтажного дома постучался ночной гость

Исполнительница хита "Снова стою одна" Елена Ваенга была шокирована, когда услышала стук в окно. Всё было бы ничего, если бы певица не жила на четвёртом этаже многоквартирного дома.

В страхе и ужасе артистка приблизилась к окну и увидела за стеклом мужчину, который висел на верёвке. К счастью, ночной вторженец оказался не опасен. Незваный гость лишь протянул певице пакет с подарком и лаконично поздравил опешившую артистку с днём рождения. 25 января Елене исполнилось 45 лет.

Всё происходящее домочадцы Ваенги снимали на видео.

"Я всё видела в жизни, но такого ещё нет", — призналась юбилярша.

Содержимое пакета оказалось за кадром. Упаковку только венчала надпись — Dior.

Подписчики Ваенги оценили необычный сюрприз с ночным проникновением через окно. Подписчики предположили, что оригинальный спектакль организовал для певицы её супруг — Роман Садырбаев.

"Мне кажется это Рома организовал";

"Роман снимает реакцию? Возможно именно он и замутил всё это. Елена, с днем рождения! Чудес и приятных неожиданностей почаще", — писали в Сети.

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Как выглядит муж Елены Ваенги?
Автор: Елена Былкина
Темы елена ваенга
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