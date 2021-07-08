EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Себестоимость растёт, но цены стабильны: "молочный фокус" от Минсельхоза
Электронные версии бумажных документов можно будет получить в МФЦ
Англия - Дания. Спорный итог полуфинала Евро-2020
Число смертей от COVID-19 в мире достигло 4 млн
Скажите "нет": Франция предупредила партнёров о вакцинах из России и Китая
Новая Холодная война Байдена с Китаем приведёт к климатическому коллапсу
В США любитель хорошо поспать "заказал" надоедливого павлина
Где готовы хорошо платить молодым без опыта работы
Карибский вектор: для портов Крыма придумали интересное применение

Участник скандала с Ваенгой в самолёте рассказал правду о событии

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Елена Ваенга ранее в своё Instagram уверяла, что ничем не провоцировала агрессию пассажиров самолёта, однако попутчики исполнительницы считают, что Елена Владимировна вела себя непозволительно.

Участник скандала с Ваенгой в самолёте рассказал правду о событии

Скандал на борту самолёта между Ваенгой и супружеской парой закончился тем, что пассажиров бизнес-класса полиция задержала в салоне лайнера ещё на целых два часа после посадки в Санкт-Петербурге.

Исполнительница хита "Снова стою одна" не ожидала, что полёт по маршруту Ларнака — Санкт-Петербург закончится такими неприятностями.

Елена Ваенга в своём микроблоге ранее подробно изложила свою версию произошедшего.

Те же люди, которые вступили со звездой в перепалку, убеждены, что певица сама виновата.

Мужчина уверил, что во время полёта он и его жена были абсолютно трезвыми и не делали ничего противоправного.

Люди, которых певица обвинила в дебоше, уверены, что знаменитость вела себя странно.

"Полный беспредел. Она вела себя агрессивно. Ноги поднимала без носков, в период пандемии это вообще невозможно, неприемлемо… Она ноги на переборку опирала, без носков, без обуви. Мы попросили стюардессу, чтобы она сказала ей, что ее действия неприемлемы", — цитирует слова участника конфликта Пятый канал.

Разъяснять ситуацию супружеской паре пришлось уже в отделении полиции.

"В полиции нам заявили, что есть заявление от семи человек на наши действия. Но их не показали. Нам отдали паспорта и сказали: "Вы свободны". Что вообще происходит? Я не понимаю", — недоумевал собеседник.

Мужчина уверил, что не знает, кто такая Елена Ваенга. Потом он отметил, что артистка вела себя нормально, опровергая свои предыдущие высказывания.

"Кто она такая? Певичка какая-то, мне кажется… Она вела себя крайне пристойно, крайне! Вот из окружения ее выделялись два человека. Бред полный", — объяснил мужчина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Елена Ваенга - "Матросы". Три аккорда. Шестой сезон. Фрагмент выпуска от 20.06.2021
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Всё не так, как мечталось: срок поездки Зеленского к Байдену перенесён
Татьяну Догилеву экстренно госпитализировали
Лукашенко: мы не хотим воевать. Но на колени не встанем
Себестоимость растёт, но цены стабильны: "молочный фокус" от Минсельхоза
Электронные версии бумажных документов можно будет получить в МФЦ
Вакцинированные заболели массово. Так бывает?
Англия - Дания. Спорный итог полуфинала Евро-2020
Число смертей от COVID-19 в мире достигло 4 млн
Скажите "нет": Франция предупредила партнёров о вакцинах из России и Китая
Участник скандала с Ваенгой в самолёте рассказал правду о событии
Популярное
Российский шоу-бизнес
Выяснились подробности о состоянии Веры Алентовой

Звезда фильма "Москва слезам не верит" попала в больницу незадолго до госпитализации Владимира Меньшова.

Выяснились подробности о состоянии Веры Алентовой
Валерий Меладзе признался в ненависти к Борису Корчевникову
Российский шоу-бизнес
Валерий Меладзе признался в ненависти к Борису Корчевникову
Российский шоу-бизнес
"Поистаскался в Европе": оборванный Панин пристаёт к прохожим в Испании
Новости Украины
"Свадьбы" не будет: в НАТО резко "отшили" Украину
Любовь Степушова Ставки растут: Литва присвоила дипстатус Тихановской Любовь Степушова Усам Оздемиров Как нам сберечь народ и стать передовой экономикой Усам Оздемиров Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская
Российский шоу-бизнес
Макеева сравнила экс-супругу Малькова с Барановской
Мир. Новости мира
Кем был президент Гаити, которого убили в его же резиденции
Бари Алибасов опубликовал "срочное послание для Родины"
Российский шоу-бизнес
Бари Алибасов опубликовал "срочное послание для Родины"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников