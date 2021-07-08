Участник скандала с Ваенгой в самолёте рассказал правду о событии

Певица Елена Ваенга ранее в своё Instagram уверяла, что ничем не провоцировала агрессию пассажиров самолёта, однако попутчики исполнительницы считают, что Елена Владимировна вела себя непозволительно.

Скандал на борту самолёта между Ваенгой и супружеской парой закончился тем, что пассажиров бизнес-класса полиция задержала в салоне лайнера ещё на целых два часа после посадки в Санкт-Петербурге.

Исполнительница хита "Снова стою одна" не ожидала, что полёт по маршруту Ларнака — Санкт-Петербург закончится такими неприятностями.

Елена Ваенга в своём микроблоге ранее подробно изложила свою версию произошедшего.

Те же люди, которые вступили со звездой в перепалку, убеждены, что певица сама виновата.

Мужчина уверил, что во время полёта он и его жена были абсолютно трезвыми и не делали ничего противоправного.

Люди, которых певица обвинила в дебоше, уверены, что знаменитость вела себя странно.

"Полный беспредел. Она вела себя агрессивно. Ноги поднимала без носков, в период пандемии это вообще невозможно, неприемлемо… Она ноги на переборку опирала, без носков, без обуви. Мы попросили стюардессу, чтобы она сказала ей, что ее действия неприемлемы", — цитирует слова участника конфликта Пятый канал.

Разъяснять ситуацию супружеской паре пришлось уже в отделении полиции.

"В полиции нам заявили, что есть заявление от семи человек на наши действия. Но их не показали. Нам отдали паспорта и сказали: "Вы свободны". Что вообще происходит? Я не понимаю", — недоумевал собеседник.

Мужчина уверил, что не знает, кто такая Елена Ваенга. Потом он отметил, что артистка вела себя нормально, опровергая свои предыдущие высказывания.

"Кто она такая? Певичка какая-то, мне кажется… Она вела себя крайне пристойно, крайне! Вот из окружения ее выделялись два человека. Бред полный", — объяснил мужчина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.