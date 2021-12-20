Григорий Лепс признался, кто для него "самая желанная артистка"

Григория Лепса, который сейчас разводится с женой после двадцати лет брака, сфотографировали в компании обворожительной женщины.

Ани Лорак и Григорий Лепс

Исполнитель хита "Рюмка водки на столе" окружил себя красивыми женщинами. Сначала певец сфотографировался с Полиной Гагариной, которую назвал самой лучшей и самой красивой певицей страны.

В комментариях к этому снимку фолловеры упрекнули певца в том. что он задвинул на второй план другую свою коллегу — Ани Лорак.

Скоро Лепс исправился и в его Instagram-аккаунте появился снимок и с Ани Лорак. Певица одета в золотистое блестящее платье с дерзким разрезом и глубоким декольте.

"С самой красивой и желанной артисткой мира", — написал артист под фотографией.

Публика тут же начала фантазировать по поводу возможных романтических отношений Лепса и Лорак. Такие предположения подогревались известием о разводе певца с женой Анной Шаплыковой.

"Как говорится, губа не дура!"; "С такой самой-самой артисткой просто цветете!"; "Самая прекрасная в мире Дива!" — писали интернет-пользователи под постом Лепса.

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