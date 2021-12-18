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Лепс перед расторжением брака сделал жене солидный подарок

Шоу-бизнес

Григорий Лепс повёл себя благородно и позаботился о благосостоянии матери своих троих детей Анне Шаплыковой, с которой прожил в браке 20 лет.

Лепс перед расторжением брака сделал жене солидный подарок

Бракоразводный процесс в звёздном семействе уже стартовал. Григорий Лепс и Анна Шаплыкова уже приступили к разделу имущества.

По данным СМИ, стоимость недвижимости народного артиста России составляет почти миллиард рублей.

Всё добро супруги нажили в браке. Среди приобретений пары — две столичные квартиры в элитных домах, два больших загородных особняка, земельный участок с лесом. Несколько бизнес-детищ супругам тоже придётся делить в суде.

Лепс выступает учредителем десятка компаний, занимающихся ресторанным, ювелирным и продюсерским делом.

Солидный доход Лепсу и его супруге приносит ювелирная фирма "Джи Эл Джуерли". Это дело, по информации "Комсомольской правды", певец целиком и полностью подарил жене.

15 декабря Григорий Лепс и Сайда Хусуев покинули состав учредителей фирмы, поэтому единственным владельцем компании стала Анна Шаплыкова.

Успешная организация в 2020 году получила чистую прибыль — 3,2 миллиона рублей. На Анну Шаплыкову зарегистрирована солидная недвижимость, поэтому женщина останется с жильём и с бизнесом.

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Автор: Елена Былкина
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