Собчак заявила о желании стать ведущей "Пока все дома"

Ксения Собчак рассказала о своих творческих планах. Оказывается, журналистка мечтает вести программу "Пока все дома".

Собчак не исключает, что YouTube в России могут заблокировать, поэтому она дальновидно размышляет о своём будущем.

Знаменитость опубликовала в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" фрагменты своих интервью, в которых она наведывалась в гости к представителям селебрити.

Видимо, таким образом журналистка показывает, что у неё есть огромный опыт "вторжения" в звёздные жилища.

Она показала, как приходит в гости к певице МакSим, Ольге Бузовой, Анастасии Волочковой, рэперу Моргенштерну и к другим знаменитостям. Фоном к этом гостевому контенту звучит почему-то заставка к программе "Школа ремонта".

"Если ютубчик в России прикроют, пойду вести на телеке "Напросились" ну или "Пока все дома"", — пишет Ксения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.