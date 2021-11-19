Дочь Якубовича уехала из России после откровений в ТВ-шоу

23-летняя наследница Леонида Якубовича Варвара Видо проявила себя как оригинальная и темпераментная личность, став участницей шоу "Секрет на миллион". После громкого публичного заявления о себе девушка отправилась за границу.

Варвара Видо ранее не любила публичности. Девушка признавалась, что очень не хотела, чтобы кто-либо знал о её родстве с ведущим капитал-шоу "Поле чудес". Потом девушка освоилась в Instagram и теперь активно делится подробностями личной жизни с фолловерами.

"Первое одиночное путешествие. Первый раз в своей жизни я полетела с пересадками в другую страну без семьи, знакомых и друзей", — рассказала Варвара в своём микроблоге.

Сейчас наследница популярного телеведущего в Мексике. Она делится впечатлениями от поездки с поклонниками.

"Мексика — страна контрастов. Безумно похоже на Испанию, но умом понимаешь, что ты на другом конце света. Утром холодно, днём жарко, вечером снова холодно", — написала Варвара.

Варвара учится в МГИМО и собирается стать журналисткой.

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