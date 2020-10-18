Дочь Леонида Якубовича призналась, что задумывалась о самоубийстве

Интернет-пользователи заподозрили ведущего "Поля Чудес" в чрезмерно суровых методах воспитания дочери.

Дочка Леонида Аркадьевича уже не маленькая девочка, какой её запомнила публика. Сейчас Варваре 22 года. Это взрослая и красивая девушка с огненно-рыжими волосами.

Она рассказала о своих психологических проблемах. Судя по рассказам Варвары, дочка знаменитого ведущего "Поля Чудес" страдает "синдромом отличницы".

Студентка МГИМО рассказала, что очень переживала по поводу учёбы. Она хорошо училась в школе, однако обучение в одном из самых престижных вузов страны стало для неё серьёзным испытанием.

Страх того, что она не оправдает чьих-то надежд, заставлял Варвару переживать из-за низкой успеваемости по точным предметам.

Боязнь, что она что-то сделает или скажет не так, заставляла Варвару прятаться от сверстников в университетском туалете.

Студентке МГИМО казалось, что на неё обращены осуждающие взгляды окружающих. Это доставляло ей такие страдания, что несколько раз Варя брала с собой в ванную комнату острые ножницы. У девушки все же хватило сил перебороть себя и оставить глупые мысли о самоубийстве.

"Каждый вечер я плакала. Несколько раз сидела в ванной с ножницами, но до страшного так и не дошло", — рассказала девушка.

Варвара неустанно твердит себе, что она не неудачница, что она красивая.

Подобные признания 22-летней девушки заставили интернет-пользователей поразмышлять над методами воспитания, которые применял к дочери Леонид Якубович.