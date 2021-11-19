Марина Хлебникова ненадолго пришла в себя в реанимации

Исполнительница хита "Дожди" Марина Хлебникова вышла на время из медикаментозной комы, однако врачам пришлось спешно ввести в организм певицы седативные препараты.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Марина Хлебникова на короткое время приходила в сознание.

От шока артистка впала в истерику, спровоцированную шоком, из-за чего медики снова ввели пациентку в искусственную кому.

Ранее сообщалось, что у Хлебниковой поражено 50% кожного покрова. Уточнённые данные говорят о 30% ожогов тела.

Больше всего пострадало лицо артистки. Врачи узнали известную исполнительницу только со слов родственников Хлебниковой.

Сильно обгорели кисти рук, полностью спалены волосы на голове. Имеются сильные ожоги груди, живота, бёдер.

В настоящий момент имеются проблемы с кровяным давлением из-за травмы. Состояние 56-летней певицы остаётся тяжёлым.

Ранее сообщалось, что в московской квартире Марины Хлебниковой случился пожар. Рассматриваются две версии произошедшего — неисправная электропроводка и непотушенная сигарета.

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