Друг о том, как жила Хлебникова до инцидента с пожаром: "Постоянная депрессия"

По словам друга Марины Хлебниково, актёра Яши Яблочника, в жизни исполнительницы хита "Чашку кофею" после самоубийства мужа началась чёрная полоса.

В квартире певицы в доме на улице Ратной в Москве вчера случился пожар. Марину Хлебникову госпитализировали в тяжёлом состоянии в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Медики диагностировали 50% ожогов тела и поражение дыхательных путей. Дышит певица, погружённая в медикаментозную кому, через ИВЛ.

В крови артистки обнаружили следы алкоголя. Друзья Хлебниковой из Санкт-Петербурга не верят в то, что певица страдает алкогольной зависимостью.

Питерский артист Яша Яблочник знаком с певицей с 2016 года. Приятель певицы отмечает, что Марина в последнее время была расстроена из-за профессиональных неурядиц.

"Она не пьёт, наркотики не употребляет. Но у неё была постоянная депрессия. Она похоронила мужа, который покончил жизнь самоубийством. Мы общались с ней после этой всей истории. Помимо этого депрессия была из-за того, что работы нет, нет эфиров, нет концертов. Денег из-за этого тоже не было. У нее была боль — потеря профессия, невостребованность, — цитирует слова Яблочника "КП-Петербург".

Артист уверен, что Марина Хлебникова не могла уснуть с сигаретой.

"Мы в последний раз общались две недели тому назад, она отправила мне в личку неизданные песни. Она была в нормальном состоянии", — объяснил актёр.

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