Марину Хлебникову госпитализировали после пожара в её квартире

Исполнительница хита "Чашка кофею" Марина Хлебникова серьёзно пострадала при пожаре в собственном доме.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в столице из пожара спасли певицу Марину Хлебникову. Её отправили в больницу в тяжелом состоянии.

По информации источника, воспламенилась квартира артистки в доме на улице Ратной. Медицинская помощь понадобилась также ещё одной жертве дыма и огня. Сейчас Хлебникова находится на ИВЛ.

Ранее поклонники 56-летней певицы беспокоились о ней, так как Марина иногда подолгу не выходит на связь с подписчиками в Instagram. Появлялись слухи о пропаже певицы.

Последний пост в Instagram-аккаунте артистки появился неделю назад. Хлебникова анонсировала свой новый клип.

Беспокойство за Хлебникову было вызвано ещё и тем, что в 2018 году она похоронила супруга, который покончил с собой.

Певец Шура заявлял, что певицу следует спасать. Он намеревался вести коллегу к своему наркологу.

Позже Марина явилась в ТВ-шоу Андрея Малахова преображённой и похудевшей. Певица активно занимается творчеством.

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