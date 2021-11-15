Анастасия Волочкова в очередной раз стала участницей скандала. На этот раз международного.
Нетрезвая, едва стоящая на ногах экс-прима Большого материлась и пошло шутила в отеле в Турции — видеоролики, снятые постояльцами, разлетелись по интернету.
Как рассказала актриса и певица Анна Калашникова, Волочкова приехала в Турцию на форум International Congress Prosperity в качестве приглашённой звезды.
"Для неё эта поездка была больше отдыхом, нельзя сказать, что она тут напрягалась. Может, перебрала и вела себя немного странно. Вокруг неё очень много мужчин крутилось из Европы, Франции, Праги, Чехии, Сербии. Все люди из бизнеса, обеспеченные. Может, ей кто-то понравился?" — говорит Калашникова, которая была на мероприятии ведущей.
В соцсетях пишут, что Волочкова "поскандалила" с сотрудниками отеля, после чего её выселили из номера.
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