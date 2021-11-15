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Пьяная Волочкова "достала" отдыхающих и сотрудников турецкого отеля

Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова в очередной раз стала участницей скандала. На этот раз международного.

Пьяная Волочкова "достала" отдыхающих и сотрудников турецкого отеля

Нетрезвая, едва стоящая на ногах экс-прима Большого материлась и пошло шутила в отеле в Турции — видеоролики, снятые постояльцами, разлетелись по интернету.

Как рассказала актриса и певица Анна Калашникова, Волочкова приехала в Турцию на форум International Congress Prosperity в качестве приглашённой звезды.

"Для неё эта поездка была больше отдыхом, нельзя сказать, что она тут напрягалась. Может, перебрала и вела себя немного странно. Вокруг неё очень много мужчин крутилось из Европы, Франции, Праги, Чехии, Сербии. Все люди из бизнеса, обеспеченные. Может, ей кто-то понравился?" — говорит Калашникова, которая была на мероприятии ведущей.

В соцсетях пишут, что Волочкова "поскандалила" с сотрудниками отеля, после чего её выселили из номера.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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