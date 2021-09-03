Соседи ополчились против Волочковой за разгульные тусовки

Жители элитного поселка утверждают, что им надоели шумные вечеринки скандальной балерины. По словам соседей, Анастасия Волочкова отдыхает в компании неких "сомнительных личностей". Более того, экс-прима Большого театра якобы держит в страхе всю округу.

Жители соседних домов по коттеджному поселку, где проживает танцовщица, недовольны тем, как проводит свой досуг Анастасия Волочкова.

Эпатажная балерина, по убеждению соседей, водит дружбу с бандитами.

Дочка балерины Ариадна, по мнению общественности, мудро сделала, когда предпочла жить с отцом, а не с матерью.

"Ариадна сегодня живет с отцом, считаю это благом. Он умный мужчина раз так сделал. Что дочь увидит? Какое воспитание даст эта мать? Употребление шампанского и кальяна в три часа ночи. Это явно не приводит к развитию мозговых клеток", — расскавзала жительница котеджного посёлка Ирина Шмидке в эфире шоу "Пусть говорят" Первого канала.

Замечания балерине окружающие делать боятся, так как опасаются навлечь на себя гнев её влиятельных друзей.

"Нам страшно гулять по поселку. Нам приходят угрозы. Если не будем платить, то с нашим домом может произойти что угодно. Анастасия поддерживает этих людей", — объяснила женщина.

Знаменитость подозревают в сговоре с жилищной компанией, работа которой вызывает недовольство остальных жителей посёлка.

Не нравится соседям и то, что Волочкова приютила у себя семью из Таджикистана.

"Творится беспредел! На участке Анастасии живет семья в непонятном количестве человек. Они живут на втором этаже гаража. Открываются полностью окна, и дети визжат, орут не потому, что хотят орать, а плачут. Детей не пытаются успокоить! Постоянно кидают мусор", — пожаловалась другая соседка Волочковой Олеся Громова.

Анастасия Волочкова очень сердечно относится к детям своего обслуживающего персонала и даже вступается за них тогда, когда ребят прогоняют с игровой площадки, созданной для детей обеспеченных родителей.

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