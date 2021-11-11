Васильева пренебрежительно высказалась о Федункив и Картунковой

Звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" Татьяна Васильева не воспринимает всерьёз современных комедийных актрис. Она негативно отозвалась и о внешности новых звёзд юмора.

Актриса Татьяна Васильева дала интервью в YouTube-шоу "Откройте, Давид". Народная артистка РФ не жалует непрофессиональных актрис. C особенной неприязнью она относится к выпускницам КВН.

"Кавээнщицы, которые ломятся к нам на театральную сцену, наверное, какие-то самородки. Может, им стоило не в трамвайное депо, а в театральное училище пойти? Пробивная сила у них, конечно, такая… Ни одна артистка из театрального на такое не способна", — выразила своё мнение Васильева.

Васильева рассказала, что имеет опыт общения с подобными звездами.

"Она не давала никому говорить! Наглые, без комплексов. Это ничего не стоит, зато уходит в народ", — вспомнила актриса.

Ведущий перечислил три имени — Марина Федункив, Ольга Картункова и Светлана Пермякова.

Васильевой призналась, что не в силах отличить Федункив от Картунковой.

"Они для меня все на одно лицо. Все — тумбы. Их тело — это их кормушка. Они вот такие и носите их на руках", — отметила звезда театра и кино.

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