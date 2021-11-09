Будённая прокомментировала слова Васильевой о романе с Державиным

Бывшая жена покойного Михаила Державина Нина Будённая отреагировала на заявление Татьяны Васильевой, которая назвала себя "походной женой" Державина.

Звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" Татьяна Васильева в беседе с Борисом Корчевниковым призналась, что у неё были любовные отношения с Михаилом Державиным.

"Об этом все знали в театре. Ну, а как не влюбиться в такого красивого партнера, который так рьяно ухаживал? Правда, тогда Михаил был женат. Когда его супруга уезжала отдыхать, я переселялась к Мише с вещами. Меня все воспринимали как "походную жену" в отсутствие настоящей, на что я не обижалась", — рассказала Васильева.

Бывшая жена народного артиста РСФСР Михаила Державина Нина Буденная (дочь легендарного маршала Семёна Буденного) не поверила словам Васильевой.

Будённая убеждена, что Державин не мог сожительствовать с другой женщиной будучи женатым человеком.

"Танюша — большая фантазерка. То, что она рассказывала, надо делить на 16. Миша такой человек устойчивый. Он на безумства не способный. Он надежный мужик. Так что все на 16", — объяснила Будённая в передаче "Судьба человека".

Нина Будённая была второй женой Державина. Он женился на ней после развода с Екатериной Райкиной, дочерью сатирика Аркадия Райкина. Третьей супругой артиста стала певица Роксана Бабаян.

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