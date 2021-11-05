Садальский обратился к Собчак в день её рождения

Станислав Садальский посвятил пост в Instagram Ксении Собчак. Он рассказал о тайной влюблённости Владимира Соловьёва в светскую львицу.

Садальский не прошёл мимо юбилея Собчак. Сегодня "блондинка в шоколаде" празднует своё сорокалетие.

"Анатольевна, волшебная барышня, даже Соловьев тайно влюблен и, как все мальчишки, дергает за косички. Ксюшу с Днем Рождения! Я ее уважаю за то, что не врет. Живой человек. Сумела дать правильную оценку многому из того, что произошло и происходит в нашей жизни. Люблю её смотреть и слушать, она замечательный человек", — пишет заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Матери Собчак Людмиле Нарусовой Садальский пожелал здоровья и крепких нервов.

Подписчики не разделили с артистом его любви к Собчак.

"Неприятный она человек…. Поступки крайне противоречивые, видимо и сама знает об этом… Провоцирует людей для своих выводов… И не сочувствует ни в одной видимой ситуации… Хочу пожелать ей быть человечнее!" — писали фолловеры.

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