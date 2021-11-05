Богомолов трогательно поздравил Собчак с днём рождения

Ксения Собчак отмечает сорокалетие, отдыхая с супругом Константином Богомоловым в Риме. Режиссёр обратился к жене с интересным поздравлением, в котором рассказал об особенностях характера Ксении.

Журналистка в нерабочую неделю отправилась с мужем в Италию. В своём посте Собчак объяснила, что "супермарафон по Риму" устроил ей любимый супруг.

Звёздная парочка фотографируется на фоне архитектурных красот древнего европейского города. Собчак, наряженная в уютный костюм и забавную шапку с ушами, трогательно обнимает мужа на фото.

Богомолов в своём Instagram опубликовал чёрно-белый снимок Собчак на фоне величественного здания. Фото словно подёрнуто туманом.

"В твоём смирении не бывает покорности, но в твоей силе столько слабости. Поэтому в твоей нежности нет лжи. С твоим днём", — написал режиссёр под снимком, сопроводив поздравление смайлом в виде красного сердечка.

Подписчикам слова Богомолова пришлись по душе.

"Это самое изысканное поздравление любимой женщине! Хочется тоже быть такой в глазах любимого мужчины! Вдохновили, Константин!" — писали фолловеры.

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