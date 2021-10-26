Максим Галкин "замутил" бизнес на кристаллах

Максим Галкин рассказал об интересном увлечении сына Гарри. Мальчик успешно выращивает какие-то разноцветные субстанции, которые ребёнок называет кристаллами. Шоумен решил извлекать прибыль из деятельности наследника.

Гарри Галкин: «Я вырастил кристалл!»

Максим Галкин поговорил с сыном Гарри в мансардной комнате, которую мальчик приспособил под своеобразную "лабораторию" по выращиванию какого-то загадочного вещества.

Гарри с гордостью показал отцу нечто растущее у него в пластиковых баночках синего, красного и коричневого цвета.

Галкина заинтересовали "алхимические" опыты сына.

"Выращиваем и реализуем кристаллы", — сказал Максим в камеру.

Только после маркетинговой инициативы отца мальчик спохватился и объяснил, что-то, что он выращивает, на самом деле — морские водоросли.

Галкин удивился столь быстрой смене объекта производства, однако спешно подстроился под ситуацию.

"Это водоросли! Мы выращиваем водоросли. Концепция меняется", — объяснил супруг Аллы Пугачёвой.