Максим Галкин рассказал об интересном увлечении сына Гарри. Мальчик успешно выращивает какие-то разноцветные субстанции, которые ребёнок называет кристаллами. Шоумен решил извлекать прибыль из деятельности наследника.
Максим Галкин поговорил с сыном Гарри в мансардной комнате, которую мальчик приспособил под своеобразную "лабораторию" по выращиванию какого-то загадочного вещества.
Гарри с гордостью показал отцу нечто растущее у него в пластиковых баночках синего, красного и коричневого цвета.
Галкина заинтересовали "алхимические" опыты сына.
"Выращиваем и реализуем кристаллы", — сказал Максим в камеру.
Только после маркетинговой инициативы отца мальчик спохватился и объяснил, что-то, что он выращивает, на самом деле — морские водоросли.
Галкин удивился столь быстрой смене объекта производства, однако спешно подстроился под ситуацию.
"Это водоросли! Мы выращиваем водоросли. Концепция меняется", — объяснил супруг Аллы Пугачёвой.
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