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Максим Галкин показал, чем кормит своих детей

Шоу-бизнес

Максим Галкин превратил завтрак своих детей в видеообзор на тему вкусной и здоровой пищи.

Гарри Галкин
Гарри Галкин

Супруг Аллы Пугачёвой опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, на котором наводит камеру на тарелки своих наследников.

"Наш завтрак", — подписал видео шоумен.

Перед Гарри стоит прозрачная ёмкость с хлопьями. Мальчик с аппетитом кушает злаковый завтрак с молоком и мёдом.

Рядом с Лизой стоит красивый бочонок, расписанный под хохлому. Девочка объясняет, что в её хлопьях в форме подушечек внутри шоколад.

В какой-то момент раздаётся голос работницы замка. Гарри вежливо объясняет женщине, что она прерывает съёмку.

В звёздной семье, похоже, очень ответственно относятся к питанию. Ранее Алла Пугачёва объясняла детям, что от хлеба им лучше отказаться. Гарри не согласился с матерью, отметив, что бездрожжевой хлеб кушать всё же можно.

Подписчики юмориста оценили трапезу наследников знаменитостей.

"Какие мило вы общаетесь! Как правило, те дети, которые получили достаточно родительского внимания и любви, не "забывают" своих родителей. И с той же самой теплотой относятся к ним в зрелости", — писали фолловеры.

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Лиза Галкина вся в Аллу Пугачеву, Гарри Галкин копия Максима Галкина.
Автор: Елена Былкина
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