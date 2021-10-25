Максим Галкин превратил завтрак своих детей в видеообзор на тему вкусной и здоровой пищи.
Супруг Аллы Пугачёвой опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, на котором наводит камеру на тарелки своих наследников.
"Наш завтрак", — подписал видео шоумен.
Перед Гарри стоит прозрачная ёмкость с хлопьями. Мальчик с аппетитом кушает злаковый завтрак с молоком и мёдом.
Рядом с Лизой стоит красивый бочонок, расписанный под хохлому. Девочка объясняет, что в её хлопьях в форме подушечек внутри шоколад.
В какой-то момент раздаётся голос работницы замка. Гарри вежливо объясняет женщине, что она прерывает съёмку.
В звёздной семье, похоже, очень ответственно относятся к питанию. Ранее Алла Пугачёва объясняла детям, что от хлеба им лучше отказаться. Гарри не согласился с матерью, отметив, что бездрожжевой хлеб кушать всё же можно.
Подписчики юмориста оценили трапезу наследников знаменитостей.
"Какие мило вы общаетесь! Как правило, те дети, которые получили достаточно родительского внимания и любви, не "забывают" своих родителей. И с той же самой теплотой относятся к ним в зрелости", — писали фолловеры.
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