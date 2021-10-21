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Макс Покровский высказался об отмене концертов: На грани банкротства

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лидер группы "Ногу свело" Макс Покровский снова пожаловался на отмену концертов. В прошлый раз музыкант винил в нарушении своих творческих планов Диму Билана. Теперь враг предстал перед артистом в лице беспощадного COVID-19.

Макс Покровский высказался об отмене концертов: На грани банкротства

Певец обратился к своим поклонникам в Instagram. Тема обсуждения была невесёлой, так как по стране повсеместно отменяют массовые мероприятия в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

"Привет, дорогие! В видео всё сказано. Питер, держитесь! Мы с вами! Всей душой! В ситуации, когда муз. индустрия практически угандошена, когда идут повальные отмены и переносы, статистика заболеваний растёт, а площадки и концертные компании находятся на грани банкротства, радует то, что причиной переноса нашего ноябрьского концерта являются не гонения #ногусвело, а наш старый "друг" ковид. Да, вот такие у нас с вами теперь радости…" — написал Максим Покровский в своём микроблоге.

Ранее Покровский обрушился с гневом на Диму Билана, обвиняя его в том, что он поспособствовал тому, что концерты группы "Ногу свело" были отменены. 

Его эмоциональная фраза: "Билан, *****" стала интернет-мемом. Позже музыкант даже сочинил песню: "Я понял твой план, Дима Билан".

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Ногу Свело! - ***beep***ЛАН
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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