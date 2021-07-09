Вопль Макса Покровского в адрес Билана стал интернет-мемом

Гарик Харламов, Гоша Куценко, Витас и другие звёзды публикуют в своих Instagram-аккаунтах вариации на тему конфликта лидера группы "Ногу свело" Макса Покровского и Димы Билана.

Эмоциональное обращение Максима Покровского к Диме Билану, в котором музыкант обвиняет своего коллегу по шоу-бизнесу в отмене концерта, стало универсальным языком общения в сетевом пространстве.

Первым выразительность вопля солиста группы "Ногу свело" оценил Гарик Харламов. Он запостил несколько забавных роликов, которые заканчиваются криком Покровского.

"Билан, б..!" — кричит Покровский в разных ситуациях и этот крик весьма удачно вписывается в тему.

Например, в одном из мультфильмов для дошкольников нежный голос спрашивает: "Кто виноват?".

Ответ, по мнению юмориста, напрашивается сам собой.

"Кратко о происходящем за последние несколько дней в трёх видосах! Краткое содержание: Билан во всем виноват и шикарная прессуха лучшего матча. Ну и Билан виноват ещё раз", — написал Харламов под подборкой видео.

Далее в интернете заметили, насколько музыкальным получился вопль Покровского, поэтому его очень гармонично встроили в музыкальную композицию в жанре рок.

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