Лариса Долина стала мишенью для хейтеров после скандала на премии

Лариса Долина не спешила заводить аккаунт в Instagram. Профиль народной артистки появился в социальных сетях совсем недавно. После нескольких скандальных историй страничка певицы превратилась в место, где на артистку непрерывно обрушивают свою желчь сетевые критики. Последняя история с отобранными у певицы жемчугами и бриллиантами подлила масла в огонь.

Имидж Ларисы Долиной с каждым днём становится всё более скандальным. Ранее публика знала звезду в образе добродушной исполнительницы хита "погода в доме". После скандала с Валей Карнавал на шоу Максима Галкина всё изменилось.

Маститую певицу стали воспринимать как женщину, притесняющую восходящих звёзд интернета.

Скандал на премии Trend People Awards, когда Ларису Долину заставили вернуть дорогое ювелирное украшение с жемчугом и бриллиантами, тоже настроил часть публики против Ларисы Долиной.

"Какое оскорбление, попросили вернуть брильянты, а с какого перепугу они должны дарить вам 4 миллиона. Это вы должны заплатить за то, что вам позволили выйти в них. На молодой девушке они смотрелись бы красиво и эстетично," — пишут в Сети.

Припомнили артистке и прошлые её высказывания.

"Зачем вы так с Валей! Она к вам была с хорошими намерениями, а вы…да, да кукла из пластика… (моё мнение)", — не унимаются фолловеры.

Сама артистка только публикует свои снимки, на которых она предстаёт идеальной и неотразимой.

"Ни капли фотошопа! Вхвхвх"; "Не всегда работает старикам у нас почет… Лариса из этой категории… ведёт себя как подросток, с этими фотошопами… Лживо!" "Кому там нельзя делать музыку? Куклам из пластика, как на этом фото?" — обрушивают на певицу волну хейта.

В этих агрессивных комментариях тонут голоса истинных поклонников певицы.

"Роскошная женщина! Гениальная певица!" — восхищаются фанаты артистки.

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