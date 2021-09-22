Лариса Долина явилась на премию Trend People Awards в стильном чёрном наряде. Образ певицы дополняло шикарное колье с жемчугом и бриллиантами. Долго в ювелирной роскоши артистке, однако, проходить не удалось. Скоро она лишилась и жемчугов и бриллиантов.
Как сообщает портал Рopcake. tv, одна ювелирная фирма предоставила Ларисе Долиной украшения с целью рекламы своей статусной продукции.
Лариса Александровна честно выполнила свои обязательства, однако певицу поставили в неловкое положение тем, что украшения у неё забрали сразу же после получения награды.
Об инциденте рассказал дизайнер Джемал Махмудов, который создавал образ певицы для выхода в свет.
"Когда мы готовили платье для Ларисы Александровны, на нас вышел известный ювелирный дом, который участвовал в премии, и предложил дополнить образ своими украшениями. Долиной все понравилось, мы утвердили образ. О том, что после премии украшения нужно будет вернуть, ее никто не предупредил. Если бы представители бренда изначально вышли с "бартерным" предложением, то это были бы другие условия: с какого перепугу они решили, что Долина будет их рекламировать бесплатно? И вообще, если речь идет о звезде такого уровня, то поступили они, конечно, весьма некорректно и некрасиво".
Долина осталась недовольна сомнительным сотрудничеством. Представители фирмы объяснили, что дарить свои изделия, стоимостью четыре миллиона "просто так" никто не собирается.
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