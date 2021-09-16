The Bell: Режиссёр Андрей Звягинцев идёт на поправку

Известного российского режиссёра Андрея Звягинцева скоро выведут из медикаментозного сна. Мужчину отключили от систем жизнеобеспечения.

Андрея Звягинцева подключали к аппарату ЭКМО, чтобы насыщать кровь кислородом и сохранять жизнь. Таким образом врачи в Германии боролись с коронавирусом. Об этом рассказали журналисты The Bell.

О госпитализации режиссёра общественность узнала 12 сентября. Андрей Звягинцев болел в тяжёлой форме с начала июля. Поражение лёгких инфекцией составило 90%.

Андрей Звягинцев снял такие популярные фильмы, как:

"Левиафан",

"Нелюбовь",

"Елена",

"Изгнание",

"Возвращение".

В 2018 году кинокартина "Нелюбовь" получила номинацию "Оскар" и Британской академии за лучший фильм на иностранном языке. Также благодаря этому фильму Андрея Звягинцева наградили призами "Золотого орла" и "Ники". Критики и зрители положительно оценили произведение. На КиноПоиске рейтинг составил 7,4, а на IMDb — 7,6.

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