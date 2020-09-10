Номинант на "Оскара" Андрей Звягинцев дал негативную оценку тому, что изменились правила для номинантов. Теперь, для того чтобы номинироваться, кинолента должна соответствовать ряду дополнительных условий. А российский режиссёр считает, что это противоречит принципам киноискусства в целом.
"Твой фильм должен являть собой образец искусства, а не каталог толерантности. Настоящие авторы согласятся со мной, потому что знают — фильмы снимаются не для премий, а для истины", — отметил режиссёр.
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