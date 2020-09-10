Андрей Звягинцев: фильмы снимаются не для премий

Номинант на "Оскара" Андрей Звягинцев дал негативную оценку тому, что изменились правила для номинантов. Теперь, для того чтобы номинироваться, кинолента должна соответствовать ряду дополнительных условий. А российский режиссёр считает, что это противоречит принципам киноискусства в целом.