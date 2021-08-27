Сосед по больнице МакSим рассказал, как спасали певицу

Марина Абросимова (настоящее имя МакSим) выжила, вопреки всем пессимистичным прогнозам. Выяснилось, что артистку сначала "загубили в коммерческой клинике", после чего было принято решение перевезти артистку в 52-ю городскую больницу.

Оказывается, сначала певицу решили лечить в частном медицинском учреждении, однако там Марине сделалось только хуже.

Спасать артистку пришлось медикам государственной больницы. Там певицу ввели в искусственную кому, подключили в ИВЛ, а затем и к ЭКМО.

Подробностями лечения поделился сосед певицы по больнице. Мужчина лежал в реанимации в июне, поэтому наблюдал за происходящим своими глазами.

"Из частной клиники ее доставили, причем в ужасном состоянии. Не вспомню названия, но Марина пыталась лечиться в коммерческой клинике где-то в Митине. Ее оттуда привезли с большим поражением легких, сразу же ввели в искусственную кому. Почему-то богатые и известные считают, что частные клиники и самолечение — лучше", — цитирует слова инсайдера "Московский комсомолец".

Сосед по больнице считает, что медики не верили в то, что артистке удастся справится со смертельно опасным недугом.

"Врачи не надеялись, что она выживет. Я, когда выписывался в июле, она все еще была в коме. У меня было небольшое поражение легких — 50%, первые дни в больнице даже я встать не мог, что уж говорить о Марине. Среди медперсонала шли разговоры, что она не выживет. Грубо говоря, если ее отключить от аппарата — человек умрет", — отметил бывший пациент 52-й городской больницы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.