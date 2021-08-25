Врач объяснила, что спасло певицу МакSим от гибели

Многие уже готовились к печальному исходу болезни МакSим. Публика привыкла к тому, что знаменитости, попавшие в реанимацию и подключённые к аппарату ИВЛ, проигрывают схватку с болезнью. Марина Абросимова оказалась сильнее недуга. Есть мнение, что 38-летнюю артистку спас её молодой возраст, однако врачи уверены, что надо благодарить её профессию.

Сейчас МакSим проходит курс реабилитации в домашних условиях под наблюдением медиков. Певица сильно истощена и весит всего 35 килограммов. Мышцы девушки атрофировались после почти двухмесячной комы, однако Марина жива и должна после восстановления вернуться к привычному образу жизни.

Врач Анча Баранова объяснила, что именно спасло звезду от смерти из-за COVID-19.

Доктор медицинских наук уверена, что артистку спасла от гибели её профессия. Врач отметила, своему выздоровлению Абросимова обязана разработанным легким.

Так как МакSим много пела, это повысило жизненную ёмкость легких. В этом было преимущество певицы. Там, где обычный человек мог умереть, певица с разработанными лёгкими победила смертельно опасный недуг, связанный с обширным поражением системы дыхания.

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