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Митя Фомин, обливаясь слезами, рассказал о горькой утрате

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Публика не ожидала от солиста группы Hi-Fi такой сентиментальности. Митя Фомин излил перед подписчиками всю свою боль, не стесняясь своих искренних эмоций.

Митя Фомин, обливаясь слезами, рассказал о горькой утрате

Певец записал видеобращение, на котором он рассказывает о смерти своей собаки по кличке Снежа.

Ранее Фомин навлёк на себя гнев публики провокационной фотосессией с собакой. Теперь Снежи больше нет, и артист по-настоящему скорбит.

"Меня лишили чуда. Меня лишили части себя и тех почти 10 лет, в которые я был безоглядно счастлив, хотя в последнее время всё чаще об этом забывал…
Я безутешен. Это была безусловная настоящая любовь. И я буду помнить о ней всю свою жизнь! Снежи больше нет", — жалуется Митя в своём микроблоге.

Певец хочет найти тех, кто виноват в гибели пса.

"И я намерен последовательно разобраться в том, что могло привести а такому скоропостижному летальному исходу. Проверю и клинику, и посёлок. И молчать я не буду. Скорее всего, она была отравлена. Но собаку не вернуть. Хотя я бы отдал всё, чтобы засыпать с ней в обнимку…", — пишет Фомин.

Подписчики посочувствовали своему кумиру.

"Плачу вместе с тобой… Слов нет… Я знаю, кем была для тебя Снежка… Митенька, сил тебе пережить это…", — поддерживали певца фолловеры.

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Митя Фомин. Вечерний Ургант. 1439 выпуск от 01.03.2021
Автор: Елена Былкина
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