Борис Корчевников показал себя на заре своей карьеры на ТВ

Борис Корчевников начал карьеру на телевидении, ещё будучи подростком. На архивных кадрах программы "Там-там новости" с трудом можно узнать совсем ещё юного, но уже подающего большие надежды телеведущего.

Борис Корчевников

С экрана на видео из 90-х годов на нас смотрит позитивный 14-летний светловолосый паренёк, который отлично справляется с ролью ведущего телепередачи для подростков.

Сейчас телеведущему 39 лет. Его лицо заметно округлилось, а сам он уже возглавляет целый православный телеканал "Спас". Зрители также любят Корчевникова по программе "Судьба человека".

На звезду ТВ в последнее время нахлынула ностальгия. Он активно делится с аудиторией архивными кадрами.

Ведущий сумел пробудить ностальгические чувства и у своей аудитории. Многие признались, что вспомнили передачу "Там-там новости".

Борис Корчевников в юности

"Как же не хватает таких добрых передач на нашем ТВ!!!"; "Как классно. А я насмотревшись на Бориса и Лизу Олиферову, тоже мечтала стать ведущей. И уже в 1999 вела молодёжные новости; "Как хорошо, когда уже в детстве выбран путь в будущую профессию, или мечтали быть космонавтом?" — комментировали пост Корчевникова поклонники.

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