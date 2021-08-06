Борис Корчевников начал карьеру на телевидении, ещё будучи подростком. На архивных кадрах программы "Там-там новости" с трудом можно узнать совсем ещё юного, но уже подающего большие надежды телеведущего.
С экрана на видео из 90-х годов на нас смотрит позитивный 14-летний светловолосый паренёк, который отлично справляется с ролью ведущего телепередачи для подростков.
Сейчас телеведущему 39 лет. Его лицо заметно округлилось, а сам он уже возглавляет целый православный телеканал "Спас". Зрители также любят Корчевникова по программе "Судьба человека".
На звезду ТВ в последнее время нахлынула ностальгия. Он активно делится с аудиторией архивными кадрами.
Ведущий сумел пробудить ностальгические чувства и у своей аудитории. Многие признались, что вспомнили передачу "Там-там новости".
"Как же не хватает таких добрых передач на нашем ТВ!!!";
"Как классно. А я насмотревшись на Бориса и Лизу Олиферову, тоже мечтала стать ведущей. И уже в 1999 вела молодёжные новости;
"Как хорошо, когда уже в детстве выбран путь в будущую профессию, или мечтали быть космонавтом?" — комментировали пост Корчевникова поклонники.
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