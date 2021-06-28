Деревянко поругался с подписчиками из-за экс-супруги

Актёр Павел Деревянко не выдержал нападок сетевых моралистов и вступил в перепалку с любителями лезть в чужую личную жизнь.

Павел Деревянко

Поводом для конфликта в Сети послужил пост артиста.

Деревянко разместил в своём Instagram-аккаунте позитивное семейное фото на отдыхе. На селфи-снимке запечатлены экс-супруга артиста и две его дочери.

"Как-же здорово сохранить хорошие, дружеские отношения, по сути не являясь целостной семьёй. Уважаем друг-друга, поддерживаем и воспитываем наших дочерей. Спасибо Дашуля, Сашуля и Варварита", — написал актёр под фотографией.

Павел Деревянко с семьёй

Подписчики не разделили радости Деревянко, укорив актёра за уход из семьи.

"Паша принимает желаемое за действительность. Видимо, реальность потеряна навсегда", — писали бестактные фолловеры. "Вот вы люди странные… Уже сколько раз говорится вам — у нас все на самом деле хорошо, хоть мы и не живем вместе. Никто никого не бросал и не собирается! Вы видите какое то своё "кино" которое к реальности не имеет никакого отношения", — написал звезда отечественного кинематографа в ответ на нападки интернет-пользователей.

Дискуссия на этом не закончилась.

"Надеюсь, Дарья смогла оправиться от вашего предательства", — продолжали атаку хейтеры. "Что вы несёте?!" — возмутился Павел. "Да, Павлик, не потянул…" — укоряли артиста в Сети. "Я тяну будь здоров… дай Бог каждому так тянуть", — парировал Деревянко.

Впрочем, нашлись люди, которые посоветовали подписчикам не совать нос в чужие дела, поддержав своего кумира.

"Вы больше чем семья со штампом, любим! Всегда ждем в гости", — написали поклонники артиста.

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