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Деревянко поругался с подписчиками из-за экс-супруги

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Павел Деревянко не выдержал нападок сетевых моралистов и вступил в перепалку с любителями лезть в чужую личную жизнь.

Павел Деревянко
Павел Деревянко

Поводом для конфликта в Сети послужил пост артиста.

Деревянко разместил в своём Instagram-аккаунте позитивное семейное фото на отдыхе. На селфи-снимке запечатлены экс-супруга артиста и две его дочери.

"Как-же здорово сохранить хорошие, дружеские отношения, по сути не являясь целостной семьёй. Уважаем друг-друга, поддерживаем и воспитываем наших дочерей. Спасибо Дашуля, Сашуля и Варварита", — написал актёр под фотографией.

Павел Деревянко с семьёй
Павел Деревянко с семьёй

Подписчики не разделили радости Деревянко, укорив актёра за уход из семьи.

"Паша принимает желаемое за действительность. Видимо, реальность потеряна навсегда", — писали бестактные фолловеры.

"Вот вы люди странные… Уже сколько раз говорится вам — у нас все на самом деле хорошо, хоть мы и не живем вместе. Никто никого не бросал и не собирается! Вы видите какое то своё "кино" которое к реальности не имеет никакого отношения", — написал звезда отечественного кинематографа в ответ на нападки интернет-пользователей.

Дискуссия на этом не закончилась.

"Надеюсь, Дарья смогла оправиться от вашего предательства", — продолжали атаку хейтеры.

"Что вы несёте?!" — возмутился Павел.

"Да, Павлик, не потянул…" — укоряли артиста в Сети.

"Я тяну будь здоров… дай Бог каждому так тянуть", — парировал Деревянко.

Впрочем, нашлись люди, которые посоветовали подписчикам не совать нос в чужие дела, поддержав своего кумира.

"Вы больше чем семья со штампом, любим! Всегда ждем в гости", — написали поклонники артиста.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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