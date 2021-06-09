Лев Лещенко сравнил звёзд шоу-бизнеса с "недоразвитыми эмбрионами"

Российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко резко высказался о звёздах современного шоу-бизнеса.

Лев Лещенко

Певец прокомментировал ситуацию, связанную с премией Муз-ТВ, на которую многие артисты явились в вызывающих нарядах. Так, блогер Даня Милохин был одет наполовину в костюм и на половину в платье, а рэпер Дава и певец Филипп Киркоров приехали в образе жениха и невесты в компании полуобнажённых мужчин.

Даня Милохин

В шоу-бизнесе есть талантливые исполнители, но, к сожалению, на первом месте сейчас не профессия, а образ и медиалицо, отметил Лев Валерьянович.

"Это превратилось в соревнование голых задниц и длинных ног… Это напоминает мне кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости", — пояснил он.

По словам Лещенко, сейчас многие тиктокеры, блогеры и хайповые артисты делают всё, чтобы спровоцировать скандал, а для этого нужны "вседозволенность и мерзость", поэтому они используют нецензурную лексику и трансгендерные переодевания, сообщает РЕН ТВ.

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