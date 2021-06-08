Российская актриса Евгения Ахременко на собственном печальном опыте знает, какого это пережить измену.
Евгения Ахременко вступилась за Светлану Малькову, которая осталась без мужа с четырьмя детьми.
Артистке стало жалко многодетную мать. Она осудила Романа Малькова, который после ухода из семьи к актрисе Анастасии Макеевой публично унижает бывшую супругу.
"Если люди думают о детях, то самое страшное, что можно сделать — это унизить их маму. Настя, может, поймет тебя, когда у нее будут свои дети", — сказала Ахременко "СтарХиту".
Евгения сама пережила развод. Она рассталась с мужем Константином Соловьевым. Актёр ушел от Ахременко к любовнице, оставив её одну с двумя детьми.
"Моя ошибка была в том, что я молчала слишком долго. Молчала, потому что не хотела говорить детям плохого про папу. Думала, что у него что-то переключится и он возобновит общение с сыновьями. Но нет! Он усыновил чужих детей, а про своих забыл", — поделилась своей болью актриса.
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