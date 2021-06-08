Ахременко встала на сторону бывшей жены супруга Макеевой

Российская актриса Евгения Ахременко на собственном печальном опыте знает, какого это пережить измену.

Евгения Ахременко вступилась за Светлану Малькову, которая осталась без мужа с четырьмя детьми.

Артистке стало жалко многодетную мать. Она осудила Романа Малькова, который после ухода из семьи к актрисе Анастасии Макеевой публично унижает бывшую супругу.

"Если люди думают о детях, то самое страшное, что можно сделать — это унизить их маму. Настя, может, поймет тебя, когда у нее будут свои дети", — сказала Ахременко "СтарХиту".

Евгения сама пережила развод. Она рассталась с мужем Константином Соловьевым. Актёр ушел от Ахременко к любовнице, оставив её одну с двумя детьми.

"Моя ошибка была в том, что я молчала слишком долго. Молчала, потому что не хотела говорить детям плохого про папу. Думала, что у него что-то переключится и он возобновит общение с сыновьями. Но нет! Он усыновил чужих детей, а про своих забыл", — поделилась своей болью актриса.

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