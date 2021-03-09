Оксана Самойлова рассказала, какой сюрприз для нее и дочерей устроил Джиган в честь женского праздника. На льду арендованной репером «ЦСКА Арены» состоялось выступление фигуристов, фейерверки и праздничный ужин. Многодетную маму настолько растрогал сюрприз мужа, что она не смогла сдержать слез.

«Еще спрашивал, есть ли у меня какие-то догадки. Арендованную арену со всем этим великолепием отгадать просто невозможно. Это было так трогательно и восхитительно, что у меня возникло ощущение, будто я в каком-то ультраромантическом фильме нахожусь. Кажется, так бывает только в кино, но точно не в реальности. В нашей семье было не все идеально, но вот такие моменты вселяют надежду на лучшее и на любовь», — рассказала Оксана.