Оставшийся без работы Шепелев поразмышлял о своём предназначении

Неудачи в работе на ТВ заставили ведущего вспомнить, с чего начинался его путь к славе.

Дмитрий Шепелев недавно был вынужден распрощаться со своим ТВ проектом.

Продюсеры ТНТ не продлили контракт на семейное шоу "Ты как я", так как у него оказались низкие рейтинги.

Шепелев воспитывает сына от покойной Жанны Фриске и ожидает рождения ребёнка от своей возлюбленной Екатерины Тулуповой. Потеря работы стала для Шепелева неожиданностью, так как он возлагал большие надежды на своё шоу.

Он посоветовал всем, кто находится сейчас на распутье, посмотреть мультфильм "Душа", который учит радоваться каждому новому дню.

"Что бы я делал, если бы нужно было начинать заново?! У меня нет ответа. Разве что начать с просмотра фильма "Душа". Так себе совет, правда?" — написал Шепелев в своём микроблоге.

Также ведущий вспомнил, что его карьера на ТВ началась с того, что его пригласили поучаствовать в массовке.