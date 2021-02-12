Деревянко подробно объяснил, почему расстался с матерью своих детей

Актёр уверен, что с Дарьей Мясищевой у них никогда не было настоящей страсти.

Павел Деревянко прожил с гражданской супругой Дарьей десять лет. В этих отношениях у Павла родились две дочери — Варвара и Александра.

Актёр — хороший отец, так как души не чает в своих детях.

При этом к матери своих дочерей он испытывает скорее родственные чувства, чем подлинную страсть. Он уверил, что всегда будет считать Дарью членом своей семьи.