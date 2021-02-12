Актёр уверен, что с Дарьей Мясищевой у них никогда не было настоящей страсти.
Павел Деревянко прожил с гражданской супругой Дарьей десять лет. В этих отношениях у Павла родились две дочери — Варвара и Александра.
Актёр — хороший отец, так как души не чает в своих детях.
При этом к матери своих дочерей он испытывает скорее родственные чувства, чем подлинную страсть. Он уверил, что всегда будет считать Дарью членом своей семьи.
"У нас все шло не от большой любви и страсти, а от предлагаемых обстоятельств. Мы не собирались жить вместе, но у нас появилась Варвара. А чуть позже Саша. Как-то мы набирали обороты. В нашей жизни случалось всякое, но мы долго оставались вместе и были счастливы. У нас была прекрасная, хоть и нестандартная семья", — объяснил Деревянко в интервью изданию "Семь дней".
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