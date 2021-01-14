Кузена королевы Елизаветы II арестовали за попытку изнасилования

Представитель королевской фамилии подвёл своим недостойным поведением монаршую семью.

Судьба приготовила для 94-летней королевы Великобритании новое испытание.

Кузен Елизаветы II был обвинён в домогательствах. Саймон Боуз-Лайон пожалел о совершенном поступке и объясняет своё поведение тем, что не отдавал себе отчета в своих действиях, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовно наказуемое деяние 34-летний член монаршей семьи совершил во время приема в шотландской фамильной резиденции.

Саймон Боуз-Лайон проник в спальню к своей гостье и стал с агрессией приставать к ней. По словам жертвы, он набросился на женщину и стал сдирать с неё ночную рубашку.

Девушка не намерена мириться с поступком 34-летнего графа.

"В ту ночь я сильно напился", — объяснил Саймон, признавая свою вину.

Правоохранительные органы Англии, невзирая на высокопоставленные лица, взяли двоюродного брата королевы под стражу.