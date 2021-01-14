Отец Жанны Фриске собирается судиться с Шепелевым из-за квартиры

Отец умершей певицы бурно отреагировал на попытку Дмитрия Шепелева продать долю сына в квартире Жанны Фриске.

Третья часть шикарных апартаментов Жанны Фриске принадлежит её семилетнему сыну Платону. Остальные части находятся в собственности родителей скончавшейся исполнительницы.

Недавно СМИ стало известно, что Дмитрий Шепелев намеревается продать ту часть недвижимости, которая принадлежит его сыну.

Владимир Фриске, которому очень дорога жилплощадь, которую обустраивала его знаменитая дочь, не собирается просто так без боя отдавать дорогие его сердцу квадратные метры. Он уверен, что Шепелев не имеет права распоряжаться имуществом сына, пока тот не достигнет совершеннолетия.

"Он хочет все Жаннино забрать, и заработать на этом. Сын-то ему зачем нужен? Только ради Жанниных денег! Теперь и это хочет разрушить — то, что ему совершенно не принадлежит. Я долю выкупать пока не собираюсь, она принадлежит внуку. Пусть дождется его совершеннолетия. Мы никого в эту квартиру не пускаем, убираемся там, платим за все, ждем, когда ребенок вырастет. Посмотрим, что решит суд. Пока он не имеет права ничего выставлять и продавать", — высказал своё мнение отец певицы изданию Starhit. ru…

Шепелев, по словам Владимира Фриске, не позволяет им с женой видеться с внуком.