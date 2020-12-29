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Прах звезды "Стартрека" 12 лет тайно находился на МКС

Шоу-бизнес » Зарубежный

Только сейчас стало известно, что прах звезды сериала "Звёздный путь" Джеймса Духана вот уже двенадцать лет хранится на МКС в европейском модуле "Коламбус".

Прах звезды "Стартрека" 12 лет тайно находился на МКС

Это была совершенно секретная операция. В 2008 году космический турист Ричард Гэрриотт привёз на МКС фотографию Джеймса Духана, в которой был заламинирован его прах, и спрятал её в европейском модуле Международной космической станции. Он сделал это по просьбе сына актёра — Криса Духана. Тогда никто никому ничего не рассказал об этом, потому что Гэрриотт опасался, что его оштрафуют за такую выходку.

"Это было сделано совершенно секретно. Его семья была рада, что прах актёра попал туда, но была разочарована тем, что мы не смогли сказать об этом публично", — приводит The Times слова Гэрриотта, который спустя двенадцать лет решился признаться в этом авантюрном поступке.

Канадский актёр Джеймс Духан исполнил роль главного инженера космического корабля "Энтерпрайз" в телесериале "Звёздный путь" (Star Trek) и в последующих семи полнометражных фильмах. Монтгомери "Шотландец" Скотт был одним из самых ярких персонажей вселенной Star Trek. По словам его сына Криса, актёр мечтал побывать в настоящем космосе. Джеймс Духан скончался в 2005 году в возрасте 85 лет. Его мечту исполнили.

Автор: Людмила Черткова
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