Певец лишь немного не дотянул до знаменитой растяжки Анастасии Волочковой.
В этом он самокритично признался сам. В качестве доказательства Костюшкин выложил фото, где сосредоточенно тянет шпагат.
"Сейчас начнут писать, ничего себе, в вашем возрасте и почти сесть на шпагат. Дорогие мои, в моём возрасте очень легко сесть на шпагат, встать потом невозможно", — шутливо пояснил Стас.
Экс-солист группы "Чай вдвоем" продолжает поражать своих поклонников талантом самоиронии.
Уловив игривое настроение певца, его подписчики наперебой начали комментировать в шутливом духе его спортивное достижение.
"Юмор Стаса — это отдельную книгу надо писать!" — признавались фанаты, утирая слезы от смеха.
В Белоруссии близится "час икс". Оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а "Батька" обещает навести в стране "окончательный порядок".