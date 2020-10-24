Стас Костюшкин не отстаёт от Волочковой

Певец лишь немного не дотянул до знаменитой растяжки Анастасии Волочковой.

В этом он самокритично признался сам. В качестве доказательства Костюшкин выложил фото, где сосредоточенно тянет шпагат.

"Сейчас начнут писать, ничего себе, в вашем возрасте и почти сесть на шпагат. Дорогие мои, в моём возрасте очень легко сесть на шпагат, встать потом невозможно", — шутливо пояснил Стас.

Экс-солист группы "Чай вдвоем" продолжает поражать своих поклонников талантом самоиронии.

Уловив игривое настроение певца, его подписчики наперебой начали комментировать в шутливом духе его спортивное достижение.