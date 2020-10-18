Социальный эксперимент, который устроили над людьми продюсеры "телестройки", выходит из-под контроля.
Нервное напряжение тех, кто "строит свою любовь" под прицелами сотен видеокамер, растёт.
Звезда "Дома-2" Милена Безбородова в порыве эмоций решила поступить так, как поступают все обиженные девушки — убежать. Милена, однако, забыла, что находится "под колпаком".
Девушка отчаянно рвалась за периметр. Не остановили разгневанную участницу шоу даже железные ворота, отгораживающие участников проекта от остального мира. Милена в ярости выбила часть забора и протиснулась в дыру вместе со своим чемоданом.
После инцидента девушке назначили курс лечения.
Ранее "Правда. Ру" рассказывала, что участница проекта "Дом 2. Остров любви" получила черепно-мозговую травму после того, как её заставили драться с другой участницей проекта.
Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.