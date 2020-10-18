Участница "Дома 2" сбежала с проекта, выломав железные ворота

Социальный эксперимент, который устроили над людьми продюсеры "телестройки", выходит из-под контроля.

Нервное напряжение тех, кто "строит свою любовь" под прицелами сотен видеокамер, растёт.

Звезда "Дома-2" Милена Безбородова в порыве эмоций решила поступить так, как поступают все обиженные девушки — убежать. Милена, однако, забыла, что находится "под колпаком".

Девушка отчаянно рвалась за периметр. Не остановили разгневанную участницу шоу даже железные ворота, отгораживающие участников проекта от остального мира. Милена в ярости выбила часть забора и протиснулась в дыру вместе со своим чемоданом.

После инцидента девушке назначили курс лечения.

Ранее "Правда. Ру" рассказывала, что участница проекта "Дом 2. Остров любви" получила черепно-мозговую травму после того, как её заставили драться с другой участницей проекта.