Экс-участница "Дома-2" рассказала о рукоприкладстве на съёмках

Вывезенная со Сейшельских островов в связи с закрытием проекта "Дом-2. Остров любви" Лера Фрост поведала об ужасах, которые ждали участников телешоу на изолированном клочке суши, окружённом океаном.

Съёмки в заманчивом курортном местечке, по словам девушки, обернулись для участников серьёзным испытанием.

В связи с пандемией и закрытием границ на остров перестали прибывать новые участники, поэтому от старых требовали всё большего накала страстей.

Жажда крови

Подогреть интерес к нерентабельному шоу пытались с помощью скандалов и драк между участниками проекта. В какой-то момент, по словам Леры, руководство реалити-шоу перестало довольствоваться бутафорскими сценами и требовало реальных драк.

Чтобы "сделать ночной эфир более интересным", девушек заставили драться. Потасовка закончилась для Леры Фрост сотрясением мозга и поездкой в больницу, в которой все болезни, по её словам, лечат парацетамолом.

"Там насилие только поощряется. Сотрясение мозга было, в больницу возили. На конфликте с девчонкой одной, слово за слово — и мне в лицо ром выливает. И понеслась. Мы падаем на цементный пол, а там ее здоровый парень. Два раза в голову мне прописывает", — поведала девушка.

Отработанный человеческий материал

Проект "Дом-2. Остров любви" закрыли из-за нерентабельности. По словам организаторов шоу, участники "изжили себя" и не хотели больше ни ссориться, ни мириться. Отработанный человеческий материал никак не хотел соответствовать задумкам авторов шоу.

"Как вспомню об этом — ужас, позорище. Когда в зверинце живешь, сам в зверя превращаешься", — призналась экс-участница реалити-шоу.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о закрытии филиала "Дома-2" на Сейшельских островах.