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1.Карантинолук. 2.Зато можно не краситься.3. Под маской точно я? 😂😂😂 Придумайте, пожалуйста, свои варианты подписи к фото.
Певица Валерия на своей странице в Instagram выложила фото, увидев который, ее подписчики решили, что это Алла Пугачева.
На снимке Валерия запечатлена крупным планом с растрепанной прической и в солнцезащитных очках.
На лице певица медицинская маска. Валерия отметила, что плюс таких мер безопасности в том, что не нужно наносить макияж.
Она предложила подписчикам придумать подпись к снимку.
Некоторых подписчиков удивил "растрепанный" вид звезды, которая обычно предпочитает аккуратную укладку.
Некоторые пользователи написали в комментариях, что решили, будто на фото Алла Пугачева.
В условиях, когда люди вынуждены находиться в самоизоляции, перед красавицами остро встал вопрос ухода за своей внешностью. Валерия — не исключение.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как певица Валерия показала, как ухаживает за кожей дома.
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