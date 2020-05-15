Валерию в маске и очках перепутали с Аллой Пугачевой

Певица Валерия на своей странице в Instagram выложила фото, увидев который, ее подписчики решили, что это Алла Пугачева.

На снимке Валерия запечатлена крупным планом с растрепанной прической и в солнцезащитных очках.

На лице певица медицинская маска. Валерия отметила, что плюс таких мер безопасности в том, что не нужно наносить макияж.

Она предложила подписчикам придумать подпись к снимку.

Некоторых подписчиков удивил "растрепанный" вид звезды, которая обычно предпочитает аккуратную укладку.

Некоторые пользователи написали в комментариях, что решили, будто на фото Алла Пугачева.

В условиях, когда люди вынуждены находиться в самоизоляции, перед красавицами остро встал вопрос ухода за своей внешностью. Валерия — не исключение.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как певица Валерия показала, как ухаживает за кожей дома.