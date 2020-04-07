Джастин Тимберлейк презентовал позитивный клип про самоизоляцию

Джастин Тимберлейк представил видео на песню "Don't Slack", которую он записал совместно с Anderson Paak для мультфильма "Тролли. Мировой тур".

Anderson .Paak, Justin Timberlake - Don't Slack

В ролике снялась актриса Анна Кендрик, которая приняла участие в озвучке картине. Тимберлейк, кстати, тоже подарил свой голос одному из персонажей. Мультфильм вышел в прокат 19 марта.

По сюжету клипа Анна Кендрик находится у себя дома, будто в самоизоляции, а музыканты пытаются поднять ей настроение. Многие пользователи Сети отметили, что видео оказалось как никогда актуальным, поскольку многие люди по всему миру вынуждены сегодня сидеть дома. С момента публикации ролик набрал 200 тыс. просмотров.

За несколько дней до публикации видео в своем Instagram Тимберлейк опубликовал небольшой ролик со съемок фильма. В описании к нему он добавил, что хотел бы подарить окружающим немного радости.

Ранее Pravda.ru рассказала, что звезды приняли участие в масштабном флешмобе с переодеванием.